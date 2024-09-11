وزير الدفاع يستقبل الملحق العسكري الفرنسي
التاريخ
9/11/2024 7:24:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، الرائد بحري ابسيل فنسان الملحق العسكري الفرنسي لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض وذلك بمناسبة تعيينه، صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري الفرنسي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، كما تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين.
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