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وزير الدفاع يستقبل الملحق العسكري الفرنسي

9/11/2024 7:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬الرائد‭ ‬بحري‭ ‬ابسيل‭ ‬فنسان‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الفرنسي‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬

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