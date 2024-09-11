في مجازر جديدة للاحتلال.. شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استشهد‭ ‬أمس‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬للاحتلال‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬سقط‭ ‬عشرة‭ ‬شهداء‭ ... ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭ ‬بصل‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‮»‬‭.

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وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬المدرسة‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬كانت‭ ‬تؤوي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬نازح‭ ‬عندما‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭.

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬وسيطرة‭ ‬تابع‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭.

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وتعرضت‭ ‬مدارس‭ ‬عدة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭.

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وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬باستشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدفهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أحمد‭ ‬جبريل‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬لقد‭ ‬نُقل‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الغارات‭ ‬وقعت‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬التوحيد‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنّ‭ ‬وحداته‭ ‬خلية‭ ‬مسلّحة‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.

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وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬أطلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬ومدينتي‭ ‬جنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬المجاورتين‭ ‬لها‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭. ‬

في‭ ‬تطور‭ ‬آخر‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬جنديين‭ ‬وجرح‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ناجما‭ ‬عن‭ ‬نيران‭ ‬العدو‭ ... ‬قُتل‭ ‬جنديان‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نتيجة‭ ‬للحادث‮»‬‭.

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وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬سبعة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭.

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وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬سبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬أثناء‭ ‬هبوط‭ ‬المروحية‭ ‬في‭ ‬رفح‭.

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وبمقتل‭ ‬الجنديين‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فأكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬344‭ ‬قتيلا‭.

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أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬دهسا‭ ‬بشاحنة‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بنشاط‭ ‬عملياتي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وكان‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬قرب‭ ‬مستوطنة‭ ‬بنيامين‭ ‬المجاورة‭ ‬لمدينة‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬و«شلت‭ ‬حركته‮»‬‭. ‬