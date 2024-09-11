Thursday, 12 September 2024 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في مجازر جديدة للاحتلال.. شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية

9/11/2024 7:24:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استشهد‭ ‬أمس‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬للاحتلال‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬سقط‭ ‬عشرة‭ ‬شهداء‭ ... ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭ ‬بصل‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‮»‬‭.

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬المدرسة‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬كانت‭ ‬تؤوي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬نازح‭ ‬عندما‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭.

من‭ ‬جانبه،‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬وسيطرة‭ ‬تابع‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭.

وتعرضت‭ ‬مدارس‭ ‬عدة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬باستشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدفهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أحمد‭ ‬جبريل‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬لقد‭ ‬نُقل‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الغارات‭ ‬وقعت‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬التوحيد‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنّ‭ ‬وحداته‭ ‬خلية‭ ‬مسلّحة‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬أطلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬ومدينتي‭ ‬جنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬المجاورتين‭ ‬لها‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭. ‬

في‭ ‬تطور‭ ‬آخر‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬جنديين‭ ‬وجرح‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ناجما‭ ‬عن‭ ‬نيران‭ ‬العدو‭ ... ‬قُتل‭ ‬جنديان‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نتيجة‭ ‬للحادث‮»‬‭.

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬سبعة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭.

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬سبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬أثناء‭ ‬هبوط‭ ‬المروحية‭ ‬في‭ ‬رفح‭.

وبمقتل‭ ‬الجنديين‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فأكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬344‭ ‬قتيلا‭.

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬دهسا‭ ‬بشاحنة‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بنشاط‭ ‬عملياتي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وكان‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬قرب‭ ‬مستوطنة‭ ‬بنيامين‭ ‬المجاورة‭ ‬لمدينة‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬و«شلت‭ ‬حركته‮»‬‭. ‬

MENAFN11092024000055011008ID1108664432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث