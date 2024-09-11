اشتباكات بين الشرطة ومناهضين لحرب غزة عند معرض دفاعي في أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ - (‬رويترز‭): ‬اندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬متظاهرين‭ ‬مناهضين‭ ‬للحرب‭ ‬والشرطة‭ ‬خارج‭ ‬معرض‭ ‬للدفاع‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ملبورن‭ ‬الأسترالية‭ ‬وألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬المحتجين‭ ‬واستخدمت‭ ‬طلقات‭ ‬إسفنجية‭ ‬ورذاذ‭ ‬الفلفل‭ ‬لتفريق‭ ‬بعض‭ ‬الحشود‭ ‬الغاضبة‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تعرضت‭ ‬للرشق‭ ‬بالحجارة‭ ‬وروث‭ ‬الخيول‭ ‬والزجاجات‭ ‬المملوءة‭ ‬بالسوائل‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتها‭ ‬حماية‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬والذين‭ ‬اعتدى‭ ‬المتظاهرون‭ ‬على‭ ‬بعضهم‭. ‬

وأوضح‭ ‬شين‭ ‬باتون‭ ‬كبير‭ ‬مفوضي‭ ‬شرطة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تلقوا‭ ‬علاجا‭ ‬طبيا‭ ‬وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬بتهم‭ ‬تشمل‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬عرقلة‭ ‬عملها‭ ‬أو‭ ‬إشعال‭ ‬حرائق‭ ‬وإغلاق‭ ‬طرق‭. ‬وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬محتجين‭ ‬أشعلوا‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وعطلوا‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬والمواصلات‭ ‬العامة،‭ ‬بينما‭ ‬أُلقيت‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬خيول‭ ‬للشرطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬استضافة‭ ‬المعرض‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قيام‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬بترديد‭ ‬شعارات‭ ‬مؤيدة‭ ‬لغزة‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت،‭ ‬كما‭ ‬لوّحوا‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أسترالية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬المنظمون‭ ‬بأنه‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬دفاعي‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬دولة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬ويقام‭ ‬المعرض‭ ‬كل‭ ‬عامين‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬ذكر‭ ‬مجلس‭ ‬العلاقات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأمريكية‭ (‬كير‭) ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بشكوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورجيا‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬معاملة‭ ‬تمييزية‭ ‬ضد‭ ‬ذوي‭ ‬الأصول‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعربية‭ ‬والمسلمين‭. ‬وتقول‭ ‬الشكوى‭ ‬إن‭ ‬تصرفات‭ ‬جامعة‭ ‬جورجيا‭ ‬تنتهك‭ ‬المادة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬لعام‭ ‬1964،‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬متلقي‭ ‬الأموال‭ ‬الاتحادية‭ ‬السماح‭ ‬بالتمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬الذي‭ ‬ينحدر‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬شخص‭. ‬ورُفعت‭ ‬الشكوى‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتحث‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬اتحادي‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الجامعة‭. ‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬إن‭ ‬الطلاب‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬أصبحوا‭ ‬هدفا‭ ‬للإسلاموفوبيا‭ ‬ومضايقات‭ ‬معادية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لمنع‭ ‬تلك‭ ‬المضايقات‭ ‬أو‭ ‬معالجة‭ ‬آثارها‭. ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬الجامعة‭ ‬إنها‭ ‬تدعم‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬ولا‭ ‬تميز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬بينما‭ ‬تطبق‭ ‬قواعدها‭ ‬وتحاسب‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينتهكون‭ ‬السياسات‭. ‬

وشهدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬احتجاجات‭ ‬عديدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬ضد‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لحرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وشاب‭ ‬بعضها‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭. ‬وتردد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والاحتجاجات‭ ‬المضادة‭ ‬خطابات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬ومعادية‭ ‬للمسلمين‭. ‬وحذر‭ ‬المدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬والإسلاموفوبيا‭ ‬وكراهية‭ ‬العرب‭. ‬