بـايـدن يـطـالـب إسـرائـيـل بالعمل عـلـى تـجــنــب تـكـرار اسـتـهـداف نـاشـطـيـــن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬‮«‬المساءلة‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التركية‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬إيغي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬برصاص‭ ‬جنودها،‭ ‬وطالبها‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تبذل‭ ‬المزيد‮»‬‭ ‬لتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬مماثلة‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتلها‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬بتاتا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬أقرّت‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬نور،‭ ‬وأفاد‭ ‬تحقيق‭ ‬أولي‭ ‬بأنه‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬مأسوي‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تصعيد‭ ‬عديم‭ ‬الجدوى‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مساءلة‭ ‬كاملة‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬المزيد‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬أنّ‭ ‬مقتل‭ ‬الناشطة‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬حادثا‭ ‬عرضيا‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬بعيد‭ ‬دعوة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بـ«تغييرات‭ ‬جوهرية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬الشابة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المبرّر‮»‬،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتدّت‭ (‬الرصاصة‭) ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬وأصيبت‭ (‬الناشطة‭) ‬عرضا‮»‬‭. ‬

وقُتلت‭ ‬الناشطة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بيتا‭ ‬حيث‭ ‬تجري‭ ‬تظاهرات‭ ‬أسبوعية‭ ‬ضد‭ ‬الاستيطان‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.

‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬المرجح‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نيران‭ ‬جنوده‭ ‬قتلت‭ ‬الناشطة‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مقصود‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المحرضين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬رشق‭ ‬القوات‭ ‬بالحجارة‭ ‬وشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬لها‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭.

‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نيران‭ ‬جنوده‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجهة‭ ‬إليها‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬المحرّض‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشغب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب‮»‬‭. ‬

رفضت‭ ‬عائلة‭ ‬الضحية‭ ‬رواية‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬تحقيقاته‭ ‬الأولية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭. ‬