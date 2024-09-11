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الإسلاميون بالأردن يحققون مكاسب في انتخابات خيمت عليها حرب غزة

9/11/2024 7:24:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ -(‬رويترز‭): ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬رسمية‭ ‬أولية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الإسلاميين‭ ‬المعارضين‭ ‬المعتدلين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬حققوا‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬إزاء‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬واستفاد‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬يستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬138‭ ‬مقعدا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬هيمنة‭ ‬العشائر‭ ‬والأطراف‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭. ‬

ووفقا‭ ‬لنتائج‭ ‬أولية‭ ‬اطَلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬وأكدتها‭ ‬مصادر‭ ‬مستقلة‭ ‬ورسمية‭ ‬فإن‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الجناح‭ ‬السياسي‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬فاز‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خُمس‭ ‬المقاعد‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬المعدل‭ ‬والذي‭ ‬يخصص‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬41‭ ‬مقعدا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬للأحزاب‭. ‬وقال‭ ‬وائل‭ ‬السقا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬الأردنيون‭ ‬منحونا‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتصويتهم‭ ‬لحزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي‭. ‬والمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستزداد‭ ‬بها‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‮»‬‭. ‬

وتمثل‭ ‬الانتخابات‭ ‬مجرد‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬الأردن‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬السياسية‭. ‬

وبموجب‭ ‬الدستور،‭ ‬يستأثر‭ ‬الملك‭ ‬بمعظم‭ ‬السلطات،‭ ‬فهو‭ ‬يعين‭ ‬الحكومات‭ ‬ويمكنه‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭. ‬ويستطيع‭ ‬البرلمان‭ ‬إجبار‭ ‬حكومة‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭. ‬

وأبقى‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬انتخابي‭ ‬يميل‭ ‬بقوة‭ ‬لصالح‭ ‬مناطق‭ ‬العشائر‭ ‬ومناطق‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬منخفضة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مدن‭ ‬مكتظة‭ ‬يشكل‭ ‬الأردنيون‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني‭ ‬الثقل‭ ‬السكاني‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬مراكز‭ ‬قوة‭ ‬للإسلاميين‭ ‬وبها‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بالسياسة‭. ‬وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولية‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المؤهلين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬5٫1‭ ‬ملايين‭ ‬ناخب‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كانت‭ ‬منخفضة‭ ‬عند‭ ‬32٫25‭ ‬بالمائة،‭ ‬بزيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬29‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬

ويقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأردنيون‭ ‬إن‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬عموما‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والصراعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأخرى‭ ‬يُظهر‭ ‬الاستقرار‭ ‬النسبي‭ ‬للبلد‭. ‬وتم‭ ‬السماح‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1946‭. ‬لكنها‭ ‬صارت‭ ‬محل‭ ‬شكوك‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬والسلطات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭. ‬وقاد‭ ‬الإسلاميون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لدعم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬حليفتهم‭ ‬الأيديولوجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬معارضوهم‭ ‬إنه‭ ‬سمح‭ ‬لهم‭ ‬بزيادة‭ ‬شعبيتهم‭. ‬

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