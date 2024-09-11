جيراسي بصدد مشاركته الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين -(د ب أ): يعتزم سيرهو جيراسي المشاركة في مباراته الأولى مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، أمام هايدنهايم في الدوري الألماني (بوندسليجا).
ولم يشارك جيراسي، الذي انضم من شتوتجارت مع غلق فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في أي مباراة مع دورتموند بسبب إصابته في الركبة.
وقال نوري شاهين المدير الفني لدورتموند أمس الأربعاء: «يترك انطباعا جيدا في المران. يتدرب حاليا دون توقف. إنه منخرط تماما».
وأضاف: «سننتظر لنرى ما إذا كان سيشارك في التشكيل الأساسي أم سيتواجد على مقاعد البدلاء. مازال لدينا حصتان تدريبيتان».
في الوقت نفسه، يغيب جيوفاني رينا لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية أصيب بها أثناء تواجده مع المنتخب الأمريكي. ويغيب المدافع نيكو شلوتربيك بسبب الإيقاف وقد يتم استبداله برامي بن سبعيني.
وعن بن سبعيني قال شاهين: «أحب اللاعب. أظهر بالفعل ما الذي يمكنه فعله. الآن نتمنى أن يجلب الانسجام لبوروسيا دورتموند أيضا». وأعرب شاهين عن احترامه الشديد لهايدنهايم، الذي يسافر إلى دورتموند وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد ست نقاط جمعها من الفوز بأول مباراتين. في المقابل حصد دورتموند أربع نقاط حتى الآن.
وقال شاهين قبل خوض مباراته الرابعة الرسمية مع دورتموند: «أعتقد أن هايدنهايم فريق جيد للغاية.
إنهم وحدة منظمة لا يخشون الدفاع. يقومون بما يستطيعون فعله».
MENAFN11092024000055011008ID1108664428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.