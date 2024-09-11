Thursday, 12 September 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيراسي بصدد مشاركته الأولى

9/11/2024 7:24:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتزم‭ ‬سيرهو‭ ‬جيراسي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أمام‭ ‬هايدنهايم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭). ‬

ولم‭ ‬يشارك‭ ‬جيراسي،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬من‭ ‬شتوتجارت‭ ‬مع‭ ‬غلق‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الركبة‭. ‬

وقال‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لدورتموند‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬يترك‭ ‬انطباعا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬المران‭. ‬يتدرب‭ ‬حاليا‭ ‬دون‭ ‬توقف‭. ‬إنه‭ ‬منخرط‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬أم‭ ‬سيتواجد‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭. ‬مازال‭ ‬لدينا‭ ‬حصتان‭ ‬تدريبيتان‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يغيب‭ ‬جيوفاني‭ ‬رينا‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬أثناء‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭. ‬ويغيب‭ ‬المدافع‭ ‬نيكو‭ ‬شلوتربيك‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭ ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬استبداله‭ ‬برامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭.‬

وعن‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ ‬قال‭ ‬شاهين‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬اللاعب‭. ‬أظهر‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬فعله‭. ‬الآن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يجلب‭ ‬الانسجام‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬شاهين‭ ‬عن‭ ‬احترامه‭ ‬الشديد‭ ‬لهايدنهايم،‭ ‬الذي‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬وهو‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬مباراتين‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حصد‭ ‬دورتموند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬شاهين‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هايدنهايم‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭.‬‮
‬إنهم‭ ‬وحدة‭ ‬منظمة‭ ‬لا‭ ‬يخشون‭ ‬الدفاع‭. ‬يقومون‭ ‬بما‭ ‬يستطيعون‭ ‬فعله‮»‬‭.‬

MENAFN11092024000055011008ID1108664428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث