جيراسي بصدد مشاركته الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتزم‭ ‬سيرهو‭ ‬جيراسي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أمام‭ ‬هايدنهايم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭). ‬

ولم‭ ‬يشارك‭ ‬جيراسي،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬من‭ ‬شتوتجارت‭ ‬مع‭ ‬غلق‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الركبة‭. ‬

وقال‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لدورتموند‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬يترك‭ ‬انطباعا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬المران‭. ‬يتدرب‭ ‬حاليا‭ ‬دون‭ ‬توقف‭. ‬إنه‭ ‬منخرط‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬أم‭ ‬سيتواجد‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭. ‬مازال‭ ‬لدينا‭ ‬حصتان‭ ‬تدريبيتان‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يغيب‭ ‬جيوفاني‭ ‬رينا‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬أثناء‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭. ‬ويغيب‭ ‬المدافع‭ ‬نيكو‭ ‬شلوتربيك‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭ ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬استبداله‭ ‬برامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭.‬

وعن‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ ‬قال‭ ‬شاهين‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬اللاعب‭. ‬أظهر‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬فعله‭. ‬الآن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يجلب‭ ‬الانسجام‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬شاهين‭ ‬عن‭ ‬احترامه‭ ‬الشديد‭ ‬لهايدنهايم،‭ ‬الذي‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬وهو‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬مباراتين‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حصد‭ ‬دورتموند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬شاهين‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هايدنهايم‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭.‬‮

‬إنهم‭ ‬وحدة‭ ‬منظمة‭ ‬لا‭ ‬يخشون‭ ‬الدفاع‭. ‬يقومون‭ ‬بما‭ ‬يستطيعون‭ ‬فعله‮»‬‭.‬