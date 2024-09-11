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مـدرب عُـمــان يـعــتـذر لـلـجــمـاهــيـر

9/11/2024 7:24:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مسقط‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وجه‭ ‬ساروسلاف‭ ‬شيلهافي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬اعتذاره‭ ‬لجماهير‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬1‭/‬3‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬وقال‭ ‬شيلهافي‮
‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭: ‬‮«‬أعتذر‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية،‭ ‬وأشكر‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬وساندتنا‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬كل‭ ‬من‭ ‬يفهم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬قوي‭ ‬ويمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الكبرى‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬بلاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قدمنا‭ ‬مستوى‭ ‬جيد‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬العودة‭.. ‬لكن‭ ‬مخزون‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬تراجع‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لنستقبل‭ ‬هدفين،‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والخبرة‭ ‬حسمتا‭ ‬نتيجة‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬حظوظنا‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اعتبر‭ ‬هونج‭ ‬ميونج‭-‬بو‭ ‬مدرب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬التكتيكية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬منحت‭ ‬الفريق‭ ‬الفوز‭. ‬وقال‭ ‬هونج‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أعماق‭ ‬قلبي،‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بحسب‭ ‬خطة‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬للتعادل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬التكتيكية،‭ ‬وقد‭ ‬استجاب‭ ‬اللاعبون‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬بإبطاء‭ ‬اللعب‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وأسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬مرمانا،‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مرمانا‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬مدافعونا‭ ‬متباطئين‭ ‬قليلا‭ ‬وجعلوا‭ ‬الأمور‭ ‬أسهل‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صنع‭ ‬فرص‭ ‬التسجيل،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬قمنا‭ ‬بتحريك‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي،‭ ‬وقام‭ ‬اللاعبون‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

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