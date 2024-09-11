مـدرب عُـمــان يـعــتـذر لـلـجــمـاهــيـر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مسقط - (د ب أ): وجه ساروسلاف شيلهافي، المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان لكرة القدم، اعتذاره لجماهير الفريق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 1/3 أمس الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وقال شيلهافي
في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «أعتذر بشدة على النتيجة السلبية، وأشكر الجماهير التي حضرت وساندتنا طوال اللقاء». وأضاف: كل من يفهم كرة القدم يدرك أن المنتخب الكوري قوي ويمتلك عناصر من أصحاب الخبرة المحترفين في الدوريات الكبرى.
وأردف: «فخور بلاعبي فريقي وما قدموه خلال هذه المباراة، في الشوط الأول قدمنا مستوى جيد وتمكنا من العودة.. لكن مخزون اللياقة البدنية تراجع مع نهاية الشوط الثاني لنستقبل هدفين، اللياقة البدنية والخبرة حسمتا نتيجة هذه المباراة في النهاية». وأكد: «رغم هذه النتيجة إلا أنني أؤمن بأن حظوظنا لا زالت قائمة في المنافسة». من جانبه اعتبر هونج ميونج-بو مدرب كوريا الجنوبية أن التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني منحت الفريق الفوز. وقال هونج بعد المباراة: «كانت هذه المباراة صعبة، وأريد أن أهنئ اللاعبين من أعماق قلبي، بشكل عام سارت الأمور بحسب خطة المباراة».
وأضاف: «عندما كانت النتيجة تشير للتعادل في الشوط الثاني، قمنا بعمل بعض التغييرات التكتيكية، وقد استجاب اللاعبون بصورة جيدة». وأوضح: «قمنا بإبطاء اللعب قبيل نهاية الشوط الأول، وأسفر ذلك عن دخول هدف في مرمانا، كان يجب أن ننهي الشوط الأول دون دخول أهداف في مرمانا». وأردف: «كان مدافعونا متباطئين قليلا وجعلوا الأمور أسهل على لاعبي الفريق المنافس من أجل صنع فرص التسجيل، ولكن في الشوط الثاني قمنا بتحريك الخط الخلفي، وقام اللاعبون بتنفيذ الخطة بشكل جيد».
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