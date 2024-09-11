العيدروسي تكريمي في الخليجي له مكانة في قلبي وأشوفك الإماراتية وكتاب الجسمي اليوم في المهرجان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
عبر الفنان
القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي» عن سعادته بتكريمه كأحد رواد المسرح الخليجي، وذلك في حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 الذي أقيم في الرياض على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك تحت رعاية وزير
الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي ومدير المهرجان خالد الباز ورئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الاهلية الخليجية خالد الرويعي.
وقال العيدروسي إن هذا التكريم له مكانة كبيرة بقلبي كوني امثل من خلاله بلدي الكويت التي لا يمكن ان ارد أفضالها علي مهما قدمت لها؛ لأن فضلها كبير لا يقدر بثمن، ولأنني أكرم في الرياض العزيزة رياض الحب التي أتمنى لها كل تقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف: هذا التكريم جمعني برفقاء درب اكن لهم كل محبة وتقدير وأشكر القائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على جهودهم، وشكري موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية على عودة هذا المهرجان بعد 10 سنوات من الغياب، خصوصا أن دورته الأولى احتضنتها الكويت 1988.
من جانب آخر، تعرض الليلة مسرحية «اشوفك» التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المهرجان، وذلك على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتعقبها ندوة تطبيقية تتحدث فيها د.نوال بنبراهيم ويديرها الكاتب ابراهيم الحارثي، ويسبق ذلك توقيع كتاب الشخصية الاماراتية المكرمة في المهرجان الفنان القدير أحمد الجسمي.
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