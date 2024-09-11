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العيدروسي تكريمي في الخليجي له مكانة في قلبي وأشوفك الإماراتية وكتاب الجسمي اليوم في المهرجان

9/11/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
عبر الفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي» عن سعادته بتكريمه كأحد رواد المسرح الخليجي، وذلك في حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الـ 14 الذي أقيم في الرياض على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي ومدير المهرجان خالد الباز ورئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الاهلية الخليجية خالد الرويعي.
وقال العيدروسي إن هذا التكريم له مكانة كبيرة بقلبي كوني امثل من خلاله بلدي الكويت التي لا يمكن ان ارد أفضالها علي مهما قدمت لها؛ لأن فضلها كبير لا يقدر بثمن، ولأنني أكرم في الرياض العزيزة رياض الحب التي أتمنى لها كل تقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف: هذا التكريم جمعني برفقاء درب اكن لهم كل محبة وتقدير وأشكر القائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على جهودهم، وشكري موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية على عودة هذا المهرجان بعد 10 سنوات من الغياب، خصوصا أن دورته الأولى احتضنتها الكويت 1988.
من جانب آخر، تعرض الليلة مسرحية «اشوفك» التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المهرجان، وذلك على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتعقبها ندوة تطبيقية تتحدث فيها د.نوال بنبراهيم ويديرها الكاتب ابراهيم الحارثي، ويسبق ذلك توقيع كتاب الشخصية الاماراتية المكرمة في المهرجان الفنان القدير أحمد الجسمي.

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