دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100

أعلنت منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون أمس عن إقامة فعاليات نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 في دبي خلال يومي 16 و17 نوفمبر القادم، لتكون الجولة الختامية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون تي 100 لعام 2024 في موسمها الأول.

وستكون نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100 جزءاً من تحدي دبي للياقة البدنية لعام 2024، والذي يُشكل مبادرة فريدة تستمر لمدّة شهرٍ كامل للاحتفاء باللياقة البدنية وحث أفراد المجتمع على تعزيز النشاط والحيوية. ويُشجع التحدي على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً بما يُسهم في تحفيزهم على اتباع العادات الصحية لتصبح بمثابة أسلوب حياة على المدى الطويل. وقد أصبح تحدي دبي للياقة جزءاً أساسياً من ثقافة اللياقة والصحة في دبي، وبوابة نحو مستقبل مفعم بالحيوية والنشاط؛ إذ يُلهم آلاف الأشخاص لممارسة النشاط البدني وتحسين صحتهم والتواصل مع الآخرين من خلال أهداف اللياقة المشتركة.

وإضافة إلى تتويج الأبطال في أول نسخة من بطولة ترايثلون تي 100، الذي حظي باعتراف رسمي من الاتحاد العالمي للترايثلون، الجهة الدولية المسؤولة عن هذه الرياضة، فإن النهائيات العالمية لترايثلون دبي تي 100 ستشهد توزيع الجوائز التي تصل قيمتها إلى رقم قياسي قدره 7 ملايين دولار أمريكي، حيث سيتم منح 250 ألف دولار في السباق، إضافة إلى 2 مليون دولار أخرى للمسابقة التي تستمر طوال الموسم.

واستناداً إلى التغيير الحالي ضمن فعاليات البطولة، تم تقليص عدد السباقات الإلزامية للرياضيين من خمسة إلى أربعة، إضافة إلى نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100 العالمية.