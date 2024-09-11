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ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الـدولـة الـصـيـنـي يـبـحـثـان ((الـتـعـاون الـمـشـترك))

9/11/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بحث‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬يواصلان‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتهما،‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وأقام‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬استقبالا‭ ‬رسميا‭ ‬للمسؤول‭ ‬الصيني‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬للمنطقة‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭. ‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أنّ‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬ولي‭ ‬عقدا‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية‭ ‬أعقبها‭ ‬اجتماع‭ ‬للدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجنة‭ ‬السعودية‭ ‬الصينية‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭. ‬وذكرت‭ ‬أنّ‭ ‬الزعيمين‭ ‬بحثا‭ ‬‮«‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خاصة‭ ‬مجالات‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والفرص‭ ‬التجارية‭ ‬ومجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والثقافة‭ ‬والتقنية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وجهود‭ ‬البلدين‭ ‬تجاهها‮»‬‭.‬

والسعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حليف‭ ‬وثيق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬لكنّها‭ ‬تسعى‭ ‬مؤخرا‭ ‬لتحقيق‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭. ‬وتستورد‭ ‬الصين،‭ ‬وهي‭ ‬منتجة‭ ‬للنفط،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتشتري‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬الشحنات‭ ‬السعودية،‭ ‬وهي‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأول‭ ‬للمملكة‭.‬

وصباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حضر‭ ‬لي‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬ناقش‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬لي‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬زيارتي‭ ‬للمملكة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‮»‬‭. ‬وتسعى‭ ‬السعودية‭ ‬لجذب‭ ‬مستثمرين‭ ‬صينيين‭ ‬في‭ ‬مشروعاتها‭ ‬العملاقة‭ ‬ولاسيما‭ ‬مدينة‭ ‬نيوم‭ ‬المستقبلية‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تشيّدها‭ ‬في‭ ‬صحرائها‭ ‬المطلّة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بكلفة‭ ‬تتجاوز‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

سياسيا،‭ ‬تسعى‭ ‬بكين‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬أدت‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬التقارب‭ ‬التاريخي‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭. ‬كذلك،‭ ‬قدّمت‭ ‬الصين‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬طرف‭ ‬يتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬حيادياً‭ ‬مقارنة‭ ‬بمنافستها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭-‬الفلسطيني،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وتعتبر‭ ‬الصين‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جزءا‭ ‬رئيسيا‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬ضخم‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمحاولة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬ترسيخ‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬لي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬شي‭ ‬للمملكة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬العملاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭. ‬وعقد‭ ‬شي‭ ‬حينها‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬محمد،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬قمتين‭ ‬خليجية‭-‬صينية‭ ‬وعربية‭-‬صينية‭ ‬حضرهما‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬

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