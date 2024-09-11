مجلس أمناء ((بوليتكنك البحرين)) يعقد اجتماعه الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء، بحضور البروفيسور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين وأعضاء المجلس.
وفي مستهلّ الاجتماع، أعرب وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء عن اعتزاز الكلية ومجلس أمنائها بالدعم المستمر الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز المنظومة التعليمية وإثرائها ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عدداً من التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية للكلية، ومنها الاطلاع على عدد من الإحصائيات والبيانات التي تبين ما تحققه الكلية من تقدم نحو أهدافها وخصوصاً ما يتصل منها بالتوسع في تقديم خدماتها. كما اعتمد المجلس لائحة الموارد البشرية الخاصة بعمليات القوى العاملة في الكلية بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، كما وافق المجلس على اعتماد تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عنه في جانبي الشؤون الفنية والرقابية.
كما استعرض المجلس أحدث الإحصاءات المتعلقة بالدفعات الجديدة من الطلبة الملتحقين بالكلية، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة المستجدين 3 , 998 طالباً وطالبة موزعين على مختلف البرامج التعليمية، بدءًا من برامج التلمذة المهنية وصولًا إلى برامج الماجستير، مما يعكس تنوع وتوسع البرامج الأكاديمية في الكلية، وزيادة الإقبال عليها.
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