Thursday, 12 September 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس أمناء ((بوليتكنك البحرين)) يعقد اجتماعه الدوري

9/11/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬بحضور‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وفي‭ ‬مستهلّ‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الكلية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمنائها‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬وإثرائها‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للكلية،‭ ‬ومنها‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإحصائيات‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬أهدافها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬منها‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭. ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬لائحة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بعمليات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬تشكيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬جانبي‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬والرقابية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬أحدث‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدفعات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالكلية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬3 , 998‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬وتوسع‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭.‬

MENAFN11092024000055011008ID1108664189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث