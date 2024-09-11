مجلس أمناء ((بوليتكنك البحرين)) يعقد اجتماعه الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهلّ‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الكلية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمنائها‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬وإثرائها‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للكلية،‭ ‬ومنها‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإحصائيات‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬أهدافها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬منها‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭. ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬لائحة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بعمليات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬تشكيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬جانبي‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬والرقابية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬أحدث‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدفعات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالكلية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬3 , 998‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬وتوسع‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭.‬