مقتل شقيقين في غارة للاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 11 – 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء عن مقتل شقيقين في غارة لجيش الاحتلال الاسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة (البياضة) بجنوب لبنان.
وقال المركز في بيان منفصل ان القصف المدفعي بالقذائف الفوسفورية لجيش الاحتلال على بلدة (الخيام) أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى المستشفى.
بدورها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية ان الطيران الحربي للاحتلال شن غارة على بلدة (عيتا الشعب) وغارة اخرى على أطراف بلدة (مروحين).
وقالت الوكالة الوطنية ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت بلدات (بليدا والخيام والبستان).
ونقلت عن (المقاومة) استهدافها المقر التابع لقوات (الفرقة 146) في قاعدة (أبيريم) التابعة لجيش الاحتلال اضافة الى قصف مربض مدفعية الاحتلال في (الزاعورة) بعدد من صواريخ الكاتيوشا. (النهاية)
أ ي ب
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