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مقتل شقيقين في غارة للاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان

9/11/2024 3:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 11 – 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء عن مقتل شقيقين في غارة لجيش الاحتلال الاسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة (البياضة) بجنوب لبنان.
وقال المركز في بيان منفصل ان القصف المدفعي بالقذائف الفوسفورية لجيش الاحتلال على بلدة (الخيام) أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى المستشفى.
بدورها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية ان الطيران الحربي للاحتلال شن غارة على بلدة (عيتا الشعب) وغارة اخرى على أطراف بلدة (مروحين).
وقالت الوكالة الوطنية ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت بلدات (بليدا والخيام والبستان).
ونقلت عن (المقاومة) استهدافها المقر التابع لقوات (الفرقة 146) في قاعدة (أبيريم) التابعة لجيش الاحتلال اضافة الى قصف مربض مدفعية الاحتلال في (الزاعورة) بعدد من صواريخ الكاتيوشا. (النهاية)

أ ي ب




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