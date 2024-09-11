MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: ران ادليست

"المفاوضات عالقة، في إسرائيل يستعدون لمعركة قوية في كل الجبهات"، وهذا هو الوقت لترتيب الرأس. والمفاوضات العالقة هي ليست الصراع لتحرير المخطوفين. الصفقة هي فقط الذريعة سواء للائتلاف ام لجهاز الأمن. والائتلاف يبحث عن كل سبيل للبقاء وحرب الاستنزاف وتهديدات "معركة قوية في كل الجبهات" تخدم هذا الهدف. هذا "هم" الذين بدأوا، نحن فقط ندافع عن أنفسنا ونعد الشعب للحرب الأكبر على وجودنا الذي سيكون أو لن يكون.

الرغبة في تحرير المخطوفين الآن هي الغريزة الطبيعية لكل إنسان عاقل باستثناء أولئك الذين ليسوا بشرا عاقلين، وجهاز الأمن يستخدمها استخداما حكيما وصحيحا. غير أن هذا في ظل نظرته إلى ما وراء المخطوفين، إلى أثر التحرير على السياسة الداخلية (تفكيك الحكومة) وعلى وضعنا الأمني. الهدف هو الامتناع عن حرب زائدة وعديمة الاحتمال وبدون "يوم تالي" باستثناء المستوطنات في جنوب لبنان وقطاع غزة. فاحتلال جنوب لبنان، قصف الضاحية، ضرب بقايا مواقع البنى التحتية في لبنان والمشادة مع إيران هذه هي الوصفة المؤكدة لتأسيس دولة.

الجيش الإسرائيلي وكل جهاز الأمن يعارضون هذه الخطوة بحيث أن الصراع على تنفيذ الصفقة في المستوى الوطني – الأمني هو ليس فقط رأفة على المخطوفين أو تهديدا وجوديا على إسرائيل. من خلفه تقف مصالح أمنية أيديولوجية – سياسية – دينية وهو جزء من الصراع الأكبر على الهوية القومية لدولة إسرائيل. فتخوف المعارضين للصفقة هو أنه لن يكون ممكنا العودة إلى القتال. هم محقون في تقدير الوضع والصفقة بالفعل ستمس باستمرار القتال وتعرض حكمهم للخطر. اما التأييد للصفقة فهو من أولئك الذين يعتقدون بأن حربا متعددة الساحات أكبر في هذه اللحظة من قدرات الجيش الملزم بالانتعاش إذا ما وعندما تزجه الحكومة لمواصلة القتال.

إضافة إلى ذلك، فإن المشكلة هي استمرار عملية البهيمية والحيوانية كجزء من إدارة القتال. فالبهيمية هي سلوك معسكر اليمين في داخل المجتمع الإسرائيلي والحيوانية هي سلوكه داخل الجيش في ظل الحرب. يدور الحديث عن مزاج وحشي وتبسيطي مشجع من فوق ومشحون بإحساس الالحاح الآني! الجميع! للقتل، للإبادة، للهدم، للترحيل الآن! الجميع! الالحاح هو عقب التخوف من أنه في الانتخابات التالية الائتلاف الحالي سيدحرج في شوارع المدن ملطخا بالزفت والريش مباشرة الى سلة مهملات التاريخ. الآن ولكل الأجيال.

إن السبيل لفهم الآلية الداخلية لليمين الاستيطاني هو تخيل رد فعلهم عندما يبلغ في الأخبار عن نيزك بحجم أوروبا سيتحطم على الكرة الأرضية بعد عشرة أيام، خمس ساعات، أربعين دقيقة وثلاثين ثانية. النيزك سيدمر معظم القرى إذا لم يفجرها كلها. الاحتمال حسب العلماء هو 51 في المائة. الناس، المنظمات والدول ستفعل كل الأمور الغريبة والمجنونة لكن لا يوجد أحد أو منظمة سيصل إلى مستوى ممثلي المستوطنين. هؤلاء سيجتمعون فورا في حالة عصف لتحقيق أهدافهم مثل الطرد والهدم. فهم لا يؤمنون بالعلماء والنيزك من ناحيتهم هو إشارة من السماء تثبتهم على التأخير في بناء الهيكل وتشحنهم بطاقة جبارة تتيح لهم التسليم بفريضة بلاد إسرائيل من الترحيل حتى الأقصى. فقط لا تقولوا إنهم لا يفعلون شيئا كي لا يوقفوا النيزك. والدليل: ذبحوا بقرة حمراء.