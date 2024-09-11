الضغط عسكريا بالشمال للوصول الى اتفاق

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: غرشون هكوهن

ان اشتداد الرشقات الصاروخية وتسلل المُسيرات في الساحة الشمالية يضعان قيادة دولة إسرائيل أمام مفترق طرق يفترض اتخاذ قرارات صعبة وحازمة.

في بعدين تستوجب ميول حزب الله الهجومية من إسرائيل تفكيرا نقديا لانماط عملها حتى الآن في ساحة لبنان. في أحد البعدين يلوح ارتفاع شاهق وواضح في منحنى الخط البياني لهجمات حزب الله في الكم وفي مدى النار اللذين يوسعان مجال القتال. في البعد الثاني، المقلق أكثر، مع حلول سنة على الحرب، تلوح خيبة أمل في أن تحقق أنماط عمل الجيش الإسرائيلي كما تدار في السنة الأخيرة الظروف اللازمة لإعادة السكان الإسرائيليين إلى بيوتهم في الزمن القريب المقبل.

الجيش الإسرائيلي بلا شك يرد الحرب بأساليب وبوسائل تجبي ثمنا من حزب الله بل وتعبر عن قدرة استخباراتية مبهرة وقدرات هجومية ناجعة ودقيقة. ومع ذلك كلما مرت الأيام يبدو الواقع المتشكل في الساحة الشمالية كواقع عالق في طريق أمني مسدود. كل إنجازات قيادة المنطقة المالية، شعبة الاستخبارات "امان" وسلاح الجو لا تبدو كافية لتحفيز نصر الله على الموافقة على تسوية لانهاء القتال.

هو بالطبع يفقد مقاتلين وقادة من الصف الأول، كما يفقد ذخائر حيوية مثل مخازن ذخيرة واستحكامات محصنة بعضها مموه جيدا، كما يفقد بيوتا في قرى خط الحدود، وبالتوازي هو مسؤول عن معاناة نحو 100 الف نسمة من سكان جنوب لبنان ممن نزحوا من بيوتهم. غير أنه كما يبدو هذه الأثمان هامشية في نظره مقابل الإنجاز الإستراتيجي المهم الذي حققه منذ الأيام الأولى من الحرب في السابقة الرهيبة لهجرة عشرات آلاف الإسرائيليين بيوتهم على مقرب من الحدود.

إن الوعي الأمني للعدو، الذي يتيح له أن يشدد كل يوم قوة الهجمات على إسرائيل، ضد أهداف مدنية في نهاريا وبلدات في الدائرة الثانية أيضا، يلزم دولة إسرائيل باتخاذ رد يعبر عن انعطافة بالنسبة لاضطرارات القتال المتبلورة.

ينبغي الافتراض بأنه في زيارة الجنرال كوريلا قائد المنطقة الوسطى الأميركية، لقيادة المنطقة الشمالية اشركوه في الميول المقلقة وفي الانعطافة الواجبة من إسرائيل لرد أكثر نجاعة يتناسب وهدف أعاد السكان في الحدود الشمالية إلى بيوتهم. من الصعب التقدير أن يعطى لإسرائيل ضوء أخضر أميركي لانعطافة عملياتية موجهة للهجوم. يحتمل أن أيضا في ضوء اعتراف أميركي واضح بتعاظم قتال حزب الله سيبقون في الإدارة الأميركية ملتصقين بسياسة منع التصعيد. في هذه السياسة، رغم انتشار القوات الأميركية في ارجاء الشرق الأوسط، في حضور عسكري كبير للغاية، التطلع الأميركي المحدد يركز على الجهد لمنع تصعيد محلي واقليمي، بالتأكيد حتى موعد الانتخابات. وهكذا قد تنجح الولايات المتحدة أن تؤخر وتؤجل الوعد الإيراني في عملية رد ضد إسرائيل. لكنها عمليا تشجع بسياستها استمرار الحرب.

إسرائيل ملزمة بالتركيز على رد مناسب لمساعي حزب الله لتوسيع مدى الهجمات الى الأراضي الإسرائيلية، وأساسا الاستسلام لواجب انه ليس مطلوبا منها أن تفعل كل ما يلزم، عسكريا وسياسيا على حد سواء لاجل احداث تغيير لتحقيق الهدف لإعادة الحياة المدنية الكاملة في كل أرجاء دولة إسرائيل.