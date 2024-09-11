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جامعة القصيم وسدايا توقعان مذكرة تفاهم

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت جامعة القصيم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تنظيم برامج التطوير الوظيفي لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل في هذا المجال، وكذلك بحث سبل التعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقّع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، إلى جانب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة المنعقدة في مدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين ((سدايا)) وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعة، وذلك في تقديم ونشر الدراسات والبحوث المعرفية المتعلّقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لهم لحضور المؤتمرات واللقاءات والفعاليات، وتمكينهم من تقديم الدورات التدريبية والاستشارات العلمية لسدايا، وفق اللوائح التنظيمية، إضافة إلى بحث سبل التعاون في إقامة هاكاثونات وتحديات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة القصيم.
كما تهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين في دعم وتطوير القطاع غير الربحي في المجالات التي تخدمها منصة ((إحسان)) من خلال الاستشارات والقدرات البحثية والتطويرية، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، وبما لا يؤثر على العملية التعليمية، إضافة إلى التعاون في إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي تابع لأكاديمية ((سدايا)) في مقر الجامعة لتأهيل الطلبة والمختصين في هذا المجال بمنطقة القصيم.

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