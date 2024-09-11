جامعة القصيم وسدايا توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت جامعة
القصيم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم
عبر تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تنظيم برامج التطوير الوظيفي لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل في هذا المجال، وكذلك بحث سبل التعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقّع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، إلى جانب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة المنعقدة في مدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين ((سدايا)) وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعة، وذلك في تقديم ونشر الدراسات والبحوث المعرفية المتعلّقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لهم لحضور المؤتمرات واللقاءات والفعاليات، وتمكينهم من تقديم الدورات التدريبية والاستشارات العلمية لسدايا، وفق اللوائح التنظيمية، إضافة إلى بحث سبل التعاون في إقامة هاكاثونات وتحديات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة القصيم.
كما تهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين في دعم وتطوير القطاع غير الربحي في المجالات التي تخدمها منصة ((إحسان)) من خلال الاستشارات والقدرات البحثية والتطويرية، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، وبما لا يؤثر على العملية التعليمية، إضافة إلى التعاون في إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي تابع لأكاديمية ((سدايا)) في مقر الجامعة لتأهيل الطلبة والمختصين في هذا المجال بمنطقة القصيم.
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