القحطاني يقف على مشاريع بعنيزة

(MENAFN
- Al Watan)
وقف رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني، على بعض المشاريع التي تُنفّذها بلدية عنيزة، بهدف الاطلاع على سير العمل والشخوص على الطبيعة لتسهيل الصعوبات وبحث مراحل التنفيذ.
وتابع القحطاني أعمال تنفيذ امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، واستمع لشرحٍ مفصل عن أهمية الشريان وربطه بعدد من الطرق والمراحل التي تمّت وصولا للأعمال الحالية، كما زار امتداد مضمار شرق الأشرفية على طريق عبدالله النعيم كأحد مشاريع
جودة الحياة والحث على الأنماط الرياضية، وقد انتهت البلدية من إنشائه بطول 1100م وعرض 16م، حيث بذلت بلدية عنيزة مجهودا في هذا المضمار الذي أصبح وجهةً للرياضيين الباحثين عن اللياقة البدنية وسط طبيعة خضراء من الورد المتنوع مع أعمال الأرصفة والبلاط والزراعة وتأسيس شبكة الري وتصريف الأمطار وتوفير حاويات النظافة.
وفي ختام جولته ثمّن القحطاني جهود الفرق العاملة ودورهم في التنمية، موجها بالعمل بصورة عاجلة في كل المشاريع، ومؤكدا أن بلدية عنيزة، وبدعم سخي من القيادة وإشراف من أمانة منطقة القصيم ومتابعة مباشرة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، تقف على راحة المواطن، وتسعى جاهدة لترجمة برنامج جودة الحياة من خلال نشر مضامير المشي، ورفع جودة وكفاءة شبكة الطرق.
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