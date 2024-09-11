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القحطاني يقف على مشاريع بعنيزة

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني، على بعض المشاريع التي تُنفّذها بلدية عنيزة، بهدف الاطلاع على سير العمل والشخوص على الطبيعة لتسهيل الصعوبات وبحث مراحل التنفيذ.
وتابع القحطاني أعمال تنفيذ امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، واستمع لشرحٍ مفصل عن أهمية الشريان وربطه بعدد من الطرق والمراحل التي تمّت وصولا للأعمال الحالية، كما زار امتداد مضمار شرق الأشرفية على طريق عبدالله النعيم كأحد مشاريع جودة الحياة والحث على الأنماط الرياضية، وقد انتهت البلدية من إنشائه بطول 1100م وعرض 16م، حيث بذلت بلدية عنيزة مجهودا في هذا المضمار الذي أصبح وجهةً للرياضيين الباحثين عن اللياقة البدنية وسط طبيعة خضراء من الورد المتنوع مع أعمال الأرصفة والبلاط والزراعة وتأسيس شبكة الري وتصريف الأمطار وتوفير حاويات النظافة.
وفي ختام جولته ثمّن القحطاني جهود الفرق العاملة ودورهم في التنمية، موجها بالعمل بصورة عاجلة في كل المشاريع، ومؤكدا أن بلدية عنيزة، وبدعم سخي من القيادة وإشراف من أمانة منطقة القصيم ومتابعة مباشرة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، تقف على راحة المواطن، وتسعى جاهدة لترجمة برنامج جودة الحياة من خلال نشر مضامير المشي، ورفع جودة وكفاءة شبكة الطرق.

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