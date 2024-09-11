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جائزة تجربة العميل السعودية 2025: مبادرة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المملكة

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد جائزة تجربة العميل السعودية إحدى أبرز المبادرات الرائدة التي تعزز ثقافة تجربة العميل في المملكة، إذ تهتم وتحتفل بالتميز الرائع في تجربة العميل والذي يتماشى تماما مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030 من خلال تكريم المهنيين والجهات التي تتفوق في مجال تجربة العميل داخل المملكة تساهم هذه الجوائز في الرؤية الأوسع المتمثلة في تعزيز الابتكار وتحسين رضا العملاء وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، كما تشجع الجائزة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية استراتيجية، كما تعزز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي.
ففي النسخة الأولى، حصدت الجائزة اهتمام العديد من الجهات، تنافس فيها 44 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث استقبلت 180 مشروعاً، وتم تكريم 32 فائزاً خلال حفل توزيع جوائز تجربة العميل السعودية، في حين تجاوز عدد الحضور أكثر من 650 زائراً، وآلاف المشاهدات عبر البث المباشر.
ونتيجة لهذا النجاح، تتطلع الجائزة إلى نسخة أكثر تألقاً لجائزة تجربة العميل السعودية في هذا العام، من خلال مساهمتها في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال "تجربة العميل".
ويؤكد تزايد أعداد المشاركين بالجائزة على اهتمام الشركات والمؤسسات والأفراد بتحسين تجارب عملائهم للظفر بهذه الجائزة المرموقة، حيث تتنوع فئاتها لتشمل مختلف القطاعات والخدمات، مما يتيح عدد اكبر من المشاركين والفائزين من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.
هذا وتلعب جائزة تجربة العميل السعودية دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد السعودي، وذلك بإبراز التزام المملكة بتقديم أفضل تجارب العملاء في مختلف المجالات، كما تحفز الجائزة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات على الابتكار وتطوير خدماتها ومنتجاتها لتقديم تجارب استثنائية لعملائها، هذا فضلاً عن مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تعزيز ثقافة "تجربة العميل" وزيادة الطلب على الخدمات ذات الصلة بهذا المجال.
يذكر أن الجائزة تقام بتنظيم منتدى "تجربة العميل" بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع“Awards International”، وفتحت باب الترشيحات للمنشآت عبر الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا )، وسوف يتوج الفائزون في نسختها الثانية في 13 نوفمبر 2024 بمدينة الرياض.

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