Wednesday, 11 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجوم الكرة يواصلون إبداعاتهم في منافسات الفن العسيري

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار جولات مبادرة "التحدي مستمر" التي تروج للثقافة والتراث السعودي، شهدت الجولة الثانية منافسة حماسية بين ثلاثة من أبرز نجوم نادي الأهلي، وهذه المرة انتقل التحدي من ملاعب كرة القدم إلى ساحة الطبخ العسيري.
وتنافس كل من سميحان النابت، وفرمينو، وغابري فيغا في إعداد أشهر الأطباق العسيرية، وكان التحدي الرئيسي هو إتقان مقادير وتحضير طبق "الحنيذ" العسيري الذي يتكون من اللحم، إلى جانب "العريكة" الجنوبية، وهي طبق شعبي شهير ولذيذ يتم تحضيره باستخدام الماء والملح ودقيق البر.
وكان حكم اللقاء في هذه الجولة الشيف "علي العساس" من منطقة عسير والذي أشرف على تقييم مشاركات النجوم بناءً على معايير دقيقة شملت درجة استواء اللحم، والمذاق، وطريقة تقديم الطبق، فيما تمكن النجم البرازيلي فرمينو من الفوز بالتحدي، مظهراً براعة غير متوقعة في إتقان فنون الطبخ العسيري التقليدي.
وتولى الحكم الدولي أنس عمر أيضًا مهمة مراقبة المنافسة، ولكن هذه المرة ليس لرصد المخالفات الكروية، بل لضمان التزام اللاعبين بقواعد وأصول الطبخ التقليدي، حيث أضاف حضوره المميز جواً من المرح والتشويق وألهب حماس المشاركين والمشاهدين.
وتتضمن منافسات "التحدي مستمر"، التي يمكن متابعتها حصريا على منصة روح السعودية على اليوتيوب ( اضغط هنا )، أنشطة فنية وثقافية وحرفية تبرز الجوانب المختلفة من الهوية السعودية، وتقام في أجواء مرحة وجاذبة لتؤكد على التأثير الإيجابي للرياضة السعودية في نشر المعالم والثقافات المحلية في العالم بأسره.

MENAFN11092024000089011017ID1108663416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث