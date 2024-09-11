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الحصين يتبرع بجائزته للأبحاث العلمية

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، الدكتور محمد الحصين بجائزة الدكتور نزار بن عبيد مدني لتاريخ المدينة المنورة الحضاري في دورته الأولى، وحصل الحصين على الجائزة بعد فوزه بدراسته المعمارية حول توثيق التعبيرات الحضارية للمدينة في تجلياتها المعمارية، وتبرع بالجائز البالغة 100 ألف ريال للأبحاث العلمية في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.
وأشار الفائز بالجائزة الدكتور محمد الحصين عن ذكريات طفولته في المدينة المنورة مستعرضاً الترابط في نسيجها الاجتماعي والثقافي والكثير من الذكريات المرتبطة بتاريخها، مشيراً إلى أنها تُعد أنموذجاً حضرياً في تكوينه وبنيته العمرانية المتسقة والمتكاملة، يحكمها شرع الله، وتحكمها الأعراف وحسن الجوار والأخلاق الفاضلة لأهلها على مر العصور.
تاريخ عريق
ثم ألقى إياد بن أمين مدني كلمة أكد فيها أن الجائزة تطمح إلى تبيان وإظهار ودراسة واستقصاء التعبيرات الحضارية لمجتمع المدينة المنورة على امتداد تاريخه العريق، مشيراً إلى أن التعبير الحضاري يأخذ أشكاله المختلفة في صورة المؤسسات المجتمعية، وفي الإبداعات الثقافية والفكرية والمراكز العلمية، وفي شبكة العلاقات الإنسانية والنشاط المعيشي للمجتمع، وفي أشكال المعمار، وفي العلاقة تأثراً وتأثيراً مع الجوار والخارج.
يذكر أن جائزة الدكتور نزار بن عُبيد مدني جائزة دورية وجّه بإنشائها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة سابقا، وذلك تقديراً للدكتور نزار بن عبيد مدني، ويُديرها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، تُمنح كل ثلاثة أعوام لتعزيز البحث العلمي لتاريخ المدينة المنورة الحضاري.

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