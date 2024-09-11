Wednesday, 11 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرامكو السعودية تعزز التعاون الوثيق مع شركاء صينيين رئيسيين

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، عن اتفاقيات مع شركاء صينيين رئيسيين، وذلك خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ.
وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه الاتفاقيات تعزز إسهامات الشركة المستمرة في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل، في حين تعمل مشاركة الصين على دعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطيد التعاون في تطوير التقنية الجديدة. وأفادات أن هذه الاتفاقيات تتضمن وثائق أولية بشأن اتفاقية إطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ)، واتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع مجموعة هنجلي المحدودة.
بدوره أوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس القناعة بالمنافع المتبادلة طويلة الأجل التي يمكن أن تنشأ عن التعاون الوثيق بين أرامكو السعودية وشركائنا الصينيين، حيث تُعد الصين مهمة في إستراتيجيتنا العالمية للنمو بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لذلك نتطلع إلى ترسيخ العلاقة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود لإطلاق فرص جديدة في هذه السوق المهمة.
وأفاد القحطاني أن هذه الاتفاقيات تعكس العزم المشترك على الارتقاء بعلاقاتنا في القطاعات الحيوية لتعزيز أهدافنا في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، والإسهام في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات المزدهرين في كلٍّ من الصين والمملكة، إضافة إلى المساعدة في تطوير الحلول التقنية المستقبلية.
وأوضحت أرامكو أن الوثائق الأولية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ) , ترتبط بإمكانية التطوير المشترك لتوسعة مرافق شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، مبينة أن ذلك يأتي في أعقاب توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين أرامكو السعودية ورونغشنغ في أبريل 2024 بشأن إنشاء مشروع مشترك في ساسرف، إضافة إلى استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين.
وأبانت أن هذه الصفقة تشمل استحواذ رونغشنغ المحتمل على حصة 50% في ساسرف، وتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في ساسرف، واستحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة 50% في مجمع زونجين للبتروكيميائيات (ZJPC) من رونغشنغ، وتطوير مشروع توسعته (مشروع زيبرا).
وأفادت أرامكو السعودية أن الاتفاقية مع مجموعة هنجلي المحدودة تسهم في تعزيز المحادثات بشأن استحواذ أرامكو المحتمل على حصة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة, كما يأتي ذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2024 بشأن الصفقة المقترحة.

MENAFN11092024000089011017ID1108663414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث