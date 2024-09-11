أرامكو السعودية تعزز التعاون الوثيق مع شركاء صينيين رئيسيين

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، عن اتفاقيات مع شركاء صينيين رئيسيين، وذلك خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ.
وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه الاتفاقيات تعزز إسهامات الشركة المستمرة في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل، في حين تعمل مشاركة الصين على دعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطيد التعاون في تطوير التقنية الجديدة. وأفادات أن هذه الاتفاقيات تتضمن وثائق أولية بشأن اتفاقية إطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ)، واتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع مجموعة هنجلي المحدودة.
بدوره أوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس القناعة بالمنافع المتبادلة طويلة الأجل التي يمكن أن تنشأ عن التعاون الوثيق بين أرامكو السعودية وشركائنا الصينيين، حيث تُعد الصين مهمة في إستراتيجيتنا العالمية للنمو بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لذلك نتطلع إلى ترسيخ العلاقة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود لإطلاق فرص جديدة في هذه السوق المهمة.
وأفاد القحطاني أن هذه الاتفاقيات تعكس العزم المشترك على الارتقاء بعلاقاتنا في القطاعات الحيوية لتعزيز أهدافنا في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، والإسهام في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات المزدهرين في كلٍّ من الصين والمملكة، إضافة إلى المساعدة في تطوير الحلول التقنية المستقبلية.
وأوضحت أرامكو أن الوثائق الأولية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للتطوير مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ) , ترتبط بإمكانية التطوير المشترك لتوسعة مرافق شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)، مبينة أن ذلك يأتي في أعقاب توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين أرامكو السعودية ورونغشنغ في أبريل 2024 بشأن إنشاء مشروع مشترك في ساسرف، إضافة إلى استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين.
وأبانت أن هذه الصفقة تشمل استحواذ رونغشنغ المحتمل على حصة 50% في ساسرف، وتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في ساسرف، واستحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة 50% في مجمع زونجين للبتروكيميائيات (ZJPC) من رونغشنغ، وتطوير مشروع توسعته (مشروع زيبرا).
وأفادت أرامكو السعودية أن الاتفاقية مع مجموعة هنجلي المحدودة تسهم في تعزيز المحادثات بشأن استحواذ أرامكو المحتمل على حصة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة, كما يأتي ذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2024 بشأن الصفقة المقترحة.
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