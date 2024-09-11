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ستاندرد أند بورز: استمرار نمو الناتج غير النفطي السعودي بقوة

9/11/2024 3:01:37 PM
(MENAFN- Al Watan) توقعت وكالة ستاندرد أند بورز استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بقوة، مدعوماً بطفرة في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة مشاريع رؤية 2030.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أنه حتى لو تم تقليص بعض مشاريع الرؤية فإن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد الى 24 أو 26% بنهاية 2030.
كما توقعت S&P أنه مع اكتمال مشروع نيوم، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24%من الإجمالي بنهاية 2030،بعد أن شكل 35% في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية.
وفي حال تم خفض ميزانية "نيوم" إلى النصف فستكون حصة القطاع النفطي حينها26% من الاقتصاد.
أما فيما يخص ما بعد عام 2030، وبعد انتهاء المشاريع الكبرى فقالت S&P إن زيادة إنتاجية العمالة ستكون المؤثر الرئيسي في آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل،وأيضا في المزيد من التنويع الاقتصادي.

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