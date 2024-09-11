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ماراثون للتطوع القانوني

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة السعودية للمحامين النسخة الخامسة من مبادرة ماراثون التطوع القانوني لعام 2024 - في نسخته الرقمية - لمدة 10 أيام, وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الموافق 13 سبتمبر 2024م، ويستمر حتى 23 سبتمبر 2024.
وتُعد مبادرة تطوعية سنوية تنظمها الهيئة السعودية للمحامين، تمكّن المحامين والممارسين القانونيين من تقديم خدماتهم للمجتمع ومنها: استشارات قانونية، ودورات وندوات وورش عمل تخصصية، وإرشاد مهني، تستهدف المجتمع القانوني والمجتمع العام ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق التفاعل بالعمل التطوعي للمحامين وتقديم الدعم القانوني للفئات المستحقة، في إطار مؤسسي يعنى بتفعيل المسؤولية المجتمعية ضمن مبادرات إستراتيجية الهيئة الخمسية، كما يمكن الاطلاع على روزنامة الماراثون عبر القنوات الرسمية للهيئة السعودية للمحامين لمن يرغب بالاستفادة.

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