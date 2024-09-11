ماراثون للتطوع القانوني

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين النسخة الخامسة من مبادرة ماراثون التطوع القانوني لعام 2024 - في نسخته الرقمية - لمدة 10 أيام, وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الموافق 13 سبتمبر 2024م، ويستمر حتى 23 سبتمبر 2024.
وتُعد مبادرة تطوعية سنوية تنظمها الهيئة السعودية للمحامين، تمكّن المحامين والممارسين القانونيين من تقديم خدماتهم للمجتمع ومنها: استشارات قانونية، ودورات وندوات وورش عمل تخصصية، وإرشاد مهني، تستهدف المجتمع القانوني والمجتمع العام ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق التفاعل بالعمل التطوعي للمحامين وتقديم الدعم القانوني للفئات المستحقة، في إطار مؤسسي يعنى بتفعيل المسؤولية المجتمعية ضمن مبادرات إستراتيجية الهيئة الخمسية، كما يمكن الاطلاع على روزنامة الماراثون عبر القنوات الرسمية للهيئة السعودية للمحامين لمن يرغب بالاستفادة.
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