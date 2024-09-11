تفوق قطري في ختام مهرجان ولي العهد للهجن

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظِّمه الاتحاد السعودي للهجن، بميدان سباقات الهجن في
وشهد اليوم الختامي إقامة 4 أشواط، على مسافة 6 كيلو مترات، شاركت بها نخبة من المطايا، والبالغ عددها (107 مطايا) وسط تنافس كبير بين ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية (57) مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
تفوق قطري
حققت المطية مدهال لمالكها السعودي حفيظ المري جائزة الشوط الأول فئة زمول عام، البالغة مليون ريال وبندقية، بتوقيت بلغ 9:13.419 دقائق، ونالت المطية برزان لهجن الشحانية من قطر جائزة الشوط الثاني فئة زمول مفتوح البالغة مليون ريال وبندقية بتوقيت بلغ 9:22.023 دقائق، وحازت المطية الذيب فئة حيل عام لهجن السلية القطرية على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية بقيمة 1.5 مليون ريال وسيف بتوقيت بلغ 9:09.218 دقائق، فيما تفوقت بالشوط الرابع المطية راهية فئة حيل مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وجائزة قدرها 1.5 مليون ريال وسيف بتوقيت بلغ 9:06.368 دقائق.
دعم مستمر
رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته الكريمة للمهرجان، التي تؤكّد حرصه على الدعم المستمر للقطاع الرياضي بشكل عام، واهتمامه برياضة الهجن العريقة، بوصفها موروثًا أصيلًا يُجسّد جانبًا من ثقافة المملكة العربية السعودية، وتُعد خير تتويجٍ للرياضيين عامةً، ومُحبي هذه الرياضة على وجه
- 11 أغسطس الماضي شهد انطلاقة المهرجان
- 350 شوطا شهدها السباق التمهيدي
- المرحلة الختامية بدأت بسباق الماراثون بـ5 أشواط
- 239 شوطا شهدتها المرحلة النهائية
- 57 مليون ريال قيمة جوائز المهرجان.
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