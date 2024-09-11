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تفوق قطري في ختام مهرجان ولي العهد للهجن

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظِّمه الاتحاد السعودي للهجن، بميدان سباقات الهجن في

وشهد اليوم الختامي إقامة 4 أشواط، على مسافة 6 كيلو مترات، شاركت بها نخبة من المطايا، والبالغ عددها (107 مطايا) وسط تنافس كبير بين ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية (57) مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
تفوق قطري

حققت المطية مدهال لمالكها السعودي حفيظ المري جائزة الشوط الأول فئة زمول عام، البالغة مليون ريال وبندقية، بتوقيت بلغ 9:13.419 دقائق، ونالت المطية برزان لهجن الشحانية من قطر جائزة الشوط الثاني فئة زمول مفتوح البالغة مليون ريال وبندقية بتوقيت بلغ 9:22.023 دقائق، وحازت المطية الذيب فئة حيل عام لهجن السلية القطرية على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية بقيمة 1.5 مليون ريال وسيف بتوقيت بلغ 9:09.218 دقائق، فيما تفوقت بالشوط الرابع المطية راهية فئة حيل مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وجائزة قدرها 1.5 مليون ريال وسيف بتوقيت بلغ 9:06.368 دقائق.
دعم مستمر

رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته الكريمة للمهرجان، التي تؤكّد حرصه على الدعم المستمر للقطاع الرياضي بشكل عام، واهتمامه برياضة الهجن العريقة، بوصفها موروثًا أصيلًا يُجسّد جانبًا من ثقافة المملكة العربية السعودية، وتُعد خير تتويجٍ للرياضيين عامةً، ومُحبي هذه الرياضة على وجه

- 11 أغسطس الماضي شهد انطلاقة المهرجان
- 350 شوطا شهدها السباق التمهيدي
- المرحلة الختامية بدأت بسباق الماراثون بـ5 أشواط
- 239 شوطا شهدتها المرحلة النهائية
- 57 مليون ريال قيمة جوائز المهرجان.

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