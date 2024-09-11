200 لاعب بسهام الجنوبية والغربية

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت بطولة السهام للمنطقة الجنوبية والغربية على ملعب جامعة
الملك خالد بأبها، لمدة 3 أيام، ويشارك فيها أكثر من 200 لاعب
ولاعبة، إذ سيتم توزيع 75 ميدالية على الفائزين والفائزات في منافسات البطولة، ويشارك في البطولة 25 فئة وثمانية حكام يقودون المنافسات.
وكان اليوم الأول في المنافسات لتسجيل اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، التي تعد ثاني بطولات الاتحاد السعودي للسهام في الموسم الجديد، وسيكون ختام المنافسات الجمعة المقبل.
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