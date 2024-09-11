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200 لاعب بسهام الجنوبية والغربية

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت بطولة السهام للمنطقة الجنوبية والغربية على ملعب جامعة الملك خالد بأبها، لمدة 3 أيام، ويشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة، إذ سيتم توزيع 75 ميدالية على الفائزين والفائزات في منافسات البطولة، ويشارك في البطولة 25 فئة وثمانية حكام يقودون المنافسات.
وكان اليوم الأول في المنافسات لتسجيل اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، التي تعد ثاني بطولات الاتحاد السعودي للسهام في الموسم الجديد، وسيكون ختام المنافسات الجمعة المقبل.

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