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أوتافيو يحير العالمي

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يخضع لاعب وسط النصر، البرتغالي أوتافيو، لاختبار طبي جديد على هامش مران العالمي استعدادًا لمواجهة الأهلي، واشتكى أوتافيو، في وقت سابق، من إصابة على مستوى القفص الصدري، الأمر الذي تسبب في تزايد الشكوك حول إمكانية مشاركته بالمباراة.
وبحسب مصادر فإن أوتافيو تُلازمه تلك الإصابة بين الحين والآخر، ما سبب حيرة للجهاز الطبي بالنصر.

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