أوتافيو يحير العالمي

أوتافيو يحير العالمي
التاريخ
9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يخضع لاعب
وسط النصر، البرتغالي أوتافيو، لاختبار طبي جديد على هامش مران العالمي استعدادًا لمواجهة الأهلي، واشتكى أوتافيو، في وقت سابق، من إصابة على مستوى القفص الصدري، الأمر الذي تسبب في تزايد الشكوك حول إمكانية مشاركته بالمباراة.
وبحسب مصادر فإن أوتافيو تُلازمه تلك الإصابة بين الحين والآخر، ما سبب حيرة للجهاز الطبي بالنصر.
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