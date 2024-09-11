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توقيع اتفاقية أمنية بين السعودية وقطر

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الداخلية بدولة قطر قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بين البلدين الشقيقين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في ظل ما يميز البلدين من علاقات تاريخية وأخوية راسخة.
وجرى خلال الجلسة بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبعد الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد توقيع اتفاقية أمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في دولة قطر في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، وقّعهما مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر عبدالله بن خلف الكعبي.

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