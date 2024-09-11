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15 ألف طفل تخدمهم مبادرة شمل

9/11/2024 3:01:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت وزارة العدل أن عدد الأطفال الذين تخدمهم مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل" بلغ أكثر من 15 ألف طفل. وأسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.
ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة (الوالدين - الأطفال).
وقدمت مبادرة شمل أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها، تشمل الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدان - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة ونموذجية لأفراد العائلة.

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