15 ألف طفل تخدمهم مبادرة شمل

(MENAFN
- Al Watan)
أوضحت وزارة العدل أن عدد الأطفال الذين تخدمهم مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل" بلغ أكثر من 15 ألف طفل. وأسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.
ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة (الوالدين - الأطفال).
وقدمت مبادرة شمل أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها، تشمل الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدان - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة ونموذجية لأفراد العائلة.
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