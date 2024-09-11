أمانة جدة تواصل استعادة الأراضي الحكومية

(MENAFN
- Al Watan)
واصلت أمانة محافظة جدة حملتها، لاستعادة أرض حكومية على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية بمساحة تقدر بـ75 ألف متر مربع.
يأتي ذلك بعد أن أزالت الأمانة، يوم الإثنين الماضي، تعديات على 10 مواقع أخرى في نفس المنطقة، بمساحة إجمالية بلغت 126.185 مترًا مربعًا، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل هذه المواقع وفتحها كمرافق عامة يستفيد منها أهالي جدة وزوارها، ويعزز من الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.
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