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أمانة جدة تواصل استعادة الأراضي الحكومية

9/11/2024 3:01:35 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أمانة محافظة جدة حملتها، لاستعادة أرض حكومية على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية بمساحة تقدر بـ75 ألف متر مربع.
يأتي ذلك بعد أن أزالت الأمانة، يوم الإثنين الماضي، تعديات على 10 مواقع أخرى في نفس المنطقة، بمساحة إجمالية بلغت 126.185 مترًا مربعًا، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل هذه المواقع وفتحها كمرافق عامة يستفيد منها أهالي جدة وزوارها، ويعزز من الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.

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