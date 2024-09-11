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نتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة والدوائر المحلية (رابط)

9/11/2024 10:06:03 AM
(MENAFN- Amman Net) نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات رابطا لنتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة و الدوائر المحلية.


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