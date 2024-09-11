نتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة والدوائر المحلية (رابط)

نتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة والدوائر المحلية (رابط)
التاريخ
9/11/2024 10:06:03 AM
(MENAFN
- Amman Net) نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات رابطا لنتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة و الدوائر المحلية.
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