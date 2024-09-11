44 مخالفة خلال الانتخابات منها 29 تصوير و7 انتحال شخصية

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية مما يتطلب معالجة هذه المسألة .

وبينت الهيئة ان الكهرباء انقطعت ربع ساعة عن 6 مراكز في مأدبا، ولا يؤثر نهائياً على النتائج.

واكدت الهيئة انه تم ضبط 7 حالات انتحال شخصية خلال العملية الانتخابية.

وأشارت ان عقدة المشاركة في الانتخابات بالمدن الرئيسية ما تزال قائمة.

وأضافت الهيئة ان إجمالي نسبة الاقتراع في دوائر المملكة بلغت 32،25%.

وبينت ان نسبة التصويت ارتفعت في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقالت ان

بعض الإجراءات الفنية في قانون الانتخاب قد تحتاج إلى توصيات.

واكدت الهيئة انه خلال ساعة على الأكثر نستطيع أن نعلن إغلاق جميع مراكز الاقتراع لتبدأ عمليات الفرز في 1600 مركز.

وبينت الهيئة

ان بعض الإجراءات كان يجب اعادة النظر فيها فيما يتعلق بحرية الصحفيين في مراكز الاقتراع وستكون لها مراجعة لاحقا.