44 مخالفة خلال الانتخابات منها 29 تصوير و7 انتحال شخصية

(MENAFN
- Amman Net) أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، تسجيل 44 تجاوزا تم إحالتها إلى الادعاء العام، خلال يوم الاقتراع كاملا.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية مما يتطلب معالجة هذه المسألة .
وبينت الهيئة ان الكهرباء انقطعت ربع ساعة عن 6 مراكز في مأدبا، ولا يؤثر نهائياً على النتائج.
واكدت الهيئة انه تم ضبط 7 حالات انتحال شخصية خلال العملية الانتخابية.
وأشارت ان عقدة المشاركة في الانتخابات بالمدن الرئيسية ما تزال قائمة.
وأضافت الهيئة ان إجمالي نسبة الاقتراع في دوائر المملكة بلغت 32،25%.
وبينت ان نسبة التصويت ارتفعت في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقالت ان
بعض الإجراءات الفنية في قانون الانتخاب قد تحتاج إلى توصيات.
واكدت الهيئة انه خلال ساعة على الأكثر نستطيع أن نعلن إغلاق جميع مراكز الاقتراع لتبدأ عمليات الفرز في 1600 مركز.
وبينت الهيئة
ان بعض الإجراءات كان يجب اعادة النظر فيها فيما يتعلق بحرية الصحفيين في مراكز الاقتراع وستكون لها مراجعة لاحقا.
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