إغلاق الصناديق وبدء عمليات الفرز ونسبة التصويت تتجاوز 31 بالمئة

(MENAFN
- Amman Net) أغلقت الهيئة المستقلة للانتخاب جميع صناديق الاقتراع في تمام الساعة ٧ مساء، بعد انتهاء الوقت القانوني المتاح للاقتراع وفقا للقانون الجديد الذي يمنع التمديد.
وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات حتى لحظة إغلاق الصناديق 31.4% على مستوى المملكة، وسط ضعف في الاقبال خلال اليوم وتزايد في الساعتين الأخيرتين.
وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب إن نسبة المشاركة جيدة بالمجمل وسينتج عنها مجلس نواب هو الأول من نوعه من حيث مشاركة الأحزاب السياسية.
ويترقب الأردنيون نتائج الانتخابات في ظل وجود القائمة الوطنية العامة للمرة الأولى إضافة للدوائر المحلية.
وشهدت عملية الاقتراع عددا من التجاوزات وفقا لفريق راصد ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلا أنها وصفت بالبسيطة.
وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يحق لأكثر من 5 ملايين أردني وأردنية الانتخاب.
وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.
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