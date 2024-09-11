إغلاق الصناديق وبدء عمليات الفرز ونسبة التصويت تتجاوز 31 بالمئة

MENAFN - Amman Net) أغلقت الهيئة المستقلة للانتخاب جميع صناديق الاقتراع في تمام الساعة ٧ مساء، بعد انتهاء الوقت القانوني المتاح للاقتراع وفقا للقانون الجديد الذي يمنع التمديد.

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات حتى لحظة إغلاق الصناديق 31.4% على مستوى المملكة، وسط ضعف في الاقبال خلال اليوم وتزايد في الساعتين الأخيرتين.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب إن نسبة المشاركة جيدة بالمجمل وسينتج عنها مجلس نواب هو الأول من نوعه من حيث مشاركة الأحزاب السياسية.

ويترقب الأردنيون نتائج الانتخابات في ظل وجود القائمة الوطنية العامة للمرة الأولى إضافة للدوائر المحلية.

وشهدت عملية الاقتراع عددا من التجاوزات وفقا لفريق راصد ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلا أنها وصفت بالبسيطة.

وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يحق لأكثر من 5 ملايين أردني وأردنية الانتخاب.

وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.