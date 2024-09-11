ارشيدات يوضح أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية

ارشيدات يوضح أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية
التاريخ
9/11/2024 10:05:59 AM
(MENAFN
- Amman Net) وضح مسؤول ملف تعزيز المشاركة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الاعاقة قيس ارشيدات أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
انتخابات2024
مجلس النواب العشرين
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