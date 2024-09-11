تغطية إعلامية خاصة بشبكة الإعلام المجتمعي وراديو البلد الخاصة بالانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين

MENAFN - Amman Net) انطلقت التغطية الإعلامية الخاصة بشبكة الإعلام المجتمعي وراديو البلد الخاصة بالانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرينضمن تغطية مباشره تشمل فريق من المراسلين منتشرين في الميدان لتغطيه مراكز من مختلف معظ مختلف أماكن المملكة

في محافظة إربد، وبحسب مراسلنا محمد ابو عين وتحديداً في دائرة انتخابية الأولى بمدرسة رابعة العدويّة، يتنافس المرشحون على خمسة عشر مقعداً في إجمالي دائرتين. الدائرة الأولى تشمل ثمانية مقاعد، سبعة منها تنافسية وواحد للمرأة، بينما تتنافس الدائرة الثانية على سبعة مقاعد، خمسة منها تنافسية وواحد للمرأة وواحد للمسيحيين. الإقبال على الاقتراع ما زال متواضعاً في ساعات الصباح الأولى. حتى الآن، تم رصد مخالفات أدت إلى إحالة ثمانية من كوادر اللجان إلى الادعاء العام بتهمة الإهمال. يُطمئن المواطنون بأن العملية تسير بسلاسة دون منغصات، والمركز المخصص للاقتراع مهيأ بالكامل لذوي الإعاقة وكبار السن، على الرغم من عدم تسجيل حالات تصويت من قبل ذوي الإعاقة حتى الآن. عدد من يحق لهم التصويت في الدائرة الأولى يبلغ 569335 ناخباً، ومدة عملية الاقتراع استغرقت من خمس إلى سبع دقائق، مع عدم وجود اكتظاظ حول المركز، حيث لا تزال المشاركة متواضعة وتُبدي لجان الهيئة المستقلة للانتخاب والمتطوعون تعاوناً جيداً في إرشاد الناخبين وشرح آلية الاقتراع لهم.

من جانبها تحدث مراسلتنا فلك الجبور على الاجواء الانتخابيه في محافظة المفرق، وتحديداً في مدرسة الحمراء الثانوية للبنات، تشهد العملية الانتخابية إقبالاً طفيفاً منذ ساعات الصباح الباكر. لم تسجل أي شكاوى أو ملاحظات حتى الآن، ويوجد تعاون بين رجال الأمن والمواطنين والمتطوعين لتسهيل عملية الاقتراع. عملية الاقتراع استغرقت من ثلاث إلى أربع دقائق، وكانت سهلة بفضل التعاون من قبل مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب. عدد الناخبين في دائرة بدو الشمال هو 119184 ناخباً، منهم 69214 من النساء و49970 من الرجال. رغم الإقبال الطفيف، هناك تواجد كبير للشباب، وُلم تسجل أي عملية اقتراع لذوي الإعاقة حتى الآن.

في محافظة مادبا،

و بحسب مراسلتنا حنين الشوابكه

وتحديداً في منطقة الفيصليّة، يظهر الإقبال كبيراً خاصة في المناطق العشائرية التي تجمع عددًا من القرى. مركز الاقتراع مهيأ لاستقبال ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تم تقديم كافة التسهيلات لهم مثل استخدام الكراسي المتحركة والسماح بدخول سياراتهم إلى ساحة المركز. المقابلات التي أُجرتها مع بعض الأشخاص أظهرت تبايناً في آراء الناخبين، حيث يعتمد البعض على صلة القرابة في اختيار المرشحين، بينما يعتبر آخرون أن معيارهم هو قدرة المرشح على خدمتهم بشكل أفضل. كما شهدت المنطقة إقبالاً كبيراً من فئة الشباب، سواء كانوا متطوعين أو ناخبين.

في محافظة البلقاء، و بحسب مراسلتنا سوار الفاعوري

تحديداً في ماحص، كانت الأجواء الانتخابية سلسة ومرتبة، حيث لم تسجل أي مشاكل حيث يتم تفقد مراكز الاقتراع من قبل بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وقد وصلت نسبة التصويت إلى حوالي 18-20% منذ الصباح. المركز مهيأ بشكل جيد مع توفر غرف اقتراع في الطابق الأرضي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة. هناك إقبال كبير من النساء والشباب، بالإضافة إلى نشاط حزبي ملحوظ.

معاذ الزريقي مراسلنا في الرصيفة، وتحديداً في مدرسة الرصيفة المهنية، يتحدث لنا على ان الإقبال كان ضعيفاً في ساعات الصباح الأولى، ولكنه بدأ يتزايد. كما تم ملاحظة تواجد الأمن العام في محيط مركز الاقتراع. المدرسة مهيأة لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة، رغم أن الإقبال من فئة الشباب والنساء ما زال محدوداً.

في جرش، بحسب مراسلتنا نسيبه المقابله وتحديداً في مدرسة بليلة المختلطة، كان الوقت الذي تتم به عمليه

للتصويت قصيراً نظرا لسلاسه الاجراءات

اضافه الى ان الأجواء في المنطقة مفعمة بالحركة، مع تواجد الشباب بكثافة حيث

رفعوا الإعلام والرايات للمرشحين في الشوارع اضافه الى ان

الإقبال من فئة الشباب كان ملحوظاً،

إضافه إلى أن مراكز الاقتراع مهيأة بالكامل لاستقبال ذوي الإعاقة، رغم بعض القيود التي فرضت على الصحفيين في الحصول على معلومات حول النسب الأولية وعدد المقترعين.