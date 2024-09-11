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كاتب مختص في الشؤون البرلمانية يقرأ مجريات العملية الانتخابية ونسب الاقتراع

9/11/2024 10:05:58 AM
(MENAFN- Amman Net) الكاتب المختص في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي في قراءة لمجريات العملية الانتخابية ونسب الاقتراع.

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