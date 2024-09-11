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المحلل السياسي يقرأ مجريات العملية الانتخابية بعد تسجيل نسبة الاقتراع بلغت 5%

9/11/2024 10:05:56 AM
(MENAFN- Amman Net) المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة يقرأ لمجريات العملية الانتخابية بعد تسجيل نسبة الاقتراع بلغت 5%.

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