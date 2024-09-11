الحوارات: تسجيل مخالفات وإهمال في بعض الدوائر الانتخابية قد يهدد نزاهة الانتخابات

الحوارات: تسجيل مخالفات وإهمال في بعض الدوائر الانتخابية قد يهدد نزاهة الانتخابات
التاريخ
9/11/2024 10:05:53 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يعتبر تسجيل مخالفات وإهمال في بعض الدوائر الانتخابية وإحالة أشخاص إلى المدعي العام قد يهدد نزاهة الانتخابات.
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