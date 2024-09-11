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الحوارات: تسجيل مخالفات وإهمال في بعض الدوائر الانتخابية قد يهدد نزاهة الانتخابات

9/11/2024 10:05:53 AM
(MENAFN- Amman Net) قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يعتبر تسجيل مخالفات وإهمال في بعض الدوائر الانتخابية وإحالة أشخاص إلى المدعي العام قد يهدد نزاهة الانتخابات.

انتخابات2024 مجلس النواب العشرين مجلس النواب

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