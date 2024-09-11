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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله من عزبة الجراد ويصعد من عدوانه على مخيم طولكرم

9/11/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا ونجله من ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن أيمن أبو شقرة ونجله عبد العزيز من منزله في منطقة جبل أبو طاقة في عزبة الجراد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها في المنطقة، ونشرت آلياتها في محيط المنازل، وسط إطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي.

وتزامن ذلك، مع استمرار الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم، إذ ألحقت جرافاته الثقيلة دمارا كبيرا في البنية التحتية ومنازل المواطنين، طالت جدران وأسوار وأدراج، ومركبات، وشبكات المياه والصرف الصحي.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل داخل المخيم، وتفتيشها وإجبار أصحابها على إخلائها قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، إضافة إلى تفجير عدد منها.

كما تواصل محاصرة مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، من كافة بواباته ونشر قناصتها في محيطه، وإعاقة حركة تنقل المواطنين وطواقم الاسعاف، وإخضاعهم للاستجواب.

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