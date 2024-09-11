الزراعة: بدء موسم قطف الزيتون في العاشر من الشهر المقبل

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يجوز لمديريات الزراعة في المحافظات تأخير الموعد المعلن حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.

وأشارت إلى أن قطف ثمار الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، فيما يتم تأخير موعد قطف ثمار الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

وتابعت، أن تشغيل معاصر الزيتون في محافظات الوطن كافة يبدأ في السادس من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها.