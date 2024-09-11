الزراعة: بدء موسم قطف الزيتون في العاشر من الشهر المقبل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات الوطن.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يجوز لمديريات الزراعة في المحافظات تأخير الموعد المعلن حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.
وأشارت إلى أن قطف ثمار الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، فيما يتم تأخير موعد قطف ثمار الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.
وتابعت، أن تشغيل معاصر الزيتون في محافظات الوطن كافة يبدأ في السادس من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها.
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