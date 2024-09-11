الاحتلال يستولي على منزل مواطن في نعلين ويحوله لثكنة عسكرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN – استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على منزل في بلدة نعلين غرب رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اقتحم منزل المواطن نديم طالب نافع، المكون من ثلاثة طوابق منذ الليلة الماضية، واحتجز عائلته، وحول المنزل إلى ثكنة عسكرية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود خليل سرور (28 عاما) خلال اقتحامها للبلدة.
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