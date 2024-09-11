الاحتلال يستولي على منزل مواطن في نعلين ويحوله لثكنة عسكرية

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اقتحم منزل المواطن نديم طالب نافع، المكون من ثلاثة طوابق منذ الليلة الماضية، واحتجز عائلته، وحول المنزل إلى ثكنة عسكرية.

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