Wednesday, 11 September 2024 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يستولي على منزل مواطن في نعلين ويحوله لثكنة عسكرية

9/11/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN – استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على منزل في بلدة نعلين غرب رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اقتحم منزل المواطن نديم طالب نافع، المكون من ثلاثة طوابق منذ الليلة الماضية، واحتجز عائلته، وحول المنزل إلى ثكنة عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود خليل سرور (28 عاما) خلال اقتحامها للبلدة.

MENAFN11092024000205011050ID1108661772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث