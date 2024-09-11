الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء وحتى صباح اليوم الأربعاء (30) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، وبيت لحم، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس حتّى الساعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.