الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء وحتى صباح اليوم الأربعاء (30) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، وبيت لحم، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس حتّى الساعة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.
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