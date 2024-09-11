مستعمرون يعتدون على شاب في القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على شاب في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على الشاب داوود وسام حمودة، وهو متوجه إلى مكان عمله، إذ أصيب بجروح ورضوض في أنحاء متفرقة من جسده، كما تعرض للصعق بالكهرباء، وعثر عليه فاقدا للوعي.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة العيسوية شرق القدس، وداهمت قوات الاحتلال برفقة طواقم الضريبة محال التجارية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.