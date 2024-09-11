مستعمرون يعتدون على شاب في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على شاب في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على الشاب داوود وسام حمودة، وهو متوجه إلى مكان عمله، إذ أصيب بجروح ورضوض في أنحاء متفرقة من جسده، كما تعرض للصعق بالكهرباء، وعثر عليه فاقدا للوعي.
وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة العيسوية شرق القدس، وداهمت قوات الاحتلال برفقة طواقم الضريبة محال التجارية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
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