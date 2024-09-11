الأرصاد طقس شديد الحرارة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.
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