سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 11 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا ليبلغ
73.11 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
73.55 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت منخفضة
2.65 دولار عند
69.19 دولارا للبرميل في حين تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على انخفاض قدره 2.96 دولار ليبلغ
65.75 دولار للبرميل.
وخفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي تماشيا مع البيانات التي تلقتها منذ بداية العام كما قلصت توقعاتها للعام المقبل.
وقالت (أوبك) في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع
2.03 مليون برميل يوميا في العام الحالي منخفضا عن نمو قدره 11ر2 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وأضافت أنه "بالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوما على نحو جيد".
وفي سياق متصل قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط نحو
103.1 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي وهو ما يزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة البالغة
102.9 مليون برميل يوميا.
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