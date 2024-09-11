سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 11 دولار

MENAFN - Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا ليبلغ73.11 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل73.55 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت منخفضة

2.65 دولار عند

69.19 دولارا للبرميل في حين تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على انخفاض قدره 2.96 دولار ليبلغ

65.75 دولار للبرميل.

وخفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي تماشيا مع البيانات التي تلقتها منذ بداية العام كما قلصت توقعاتها للعام المقبل.

وقالت (أوبك) في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع

2.03 مليون برميل يوميا في العام الحالي منخفضا عن نمو قدره 11ر2 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.

وأضافت أنه "بالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوما على نحو جيد".

وفي سياق متصل قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط نحو

103.1 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي وهو ما يزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة البالغة

102.9 مليون برميل يوميا.