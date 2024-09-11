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الكهرباء قد نضطر لقطع التيار عن أجزاء من بعض المناطق السكنية

9/11/2024 7:21:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أنها قد تضطر لقطع التيار الكهربائي وذلك بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء عن أجزاء في بعض المناطق السكنية وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

المناطق التي قد يشملها قطع التيار:

⁃صباح الأحمد السكنية أجزاء من قطاع C
⁃غرب عبدالله مبارك أجزاء من قطعة(6)
⁃الرميثية أجزاء من القطع التالية: (5,4,3)
⁃سلوى أجزاء من القطع التالية: (2,1)
⁃البدع


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