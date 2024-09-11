وزير الشباب يوجه هيئة الرياضة بمخاطبة اتحاد القدم للوقوف على أسباب سوء تنظيم مباراة منتخبي الكويت والعراق

MENAFN - Al-Anbaa) وجه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الاتحاد الكويتي للوقوف على أسباب السلبيات وسوء التنظيم الذي حدث اثناء بين منتخبي الكويت والعراق التي أقيمت مساء أمس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة (2024).

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، ان الوزير المطيري شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة وفقا للوائح والنظم المعمول بها وذلك جراء ما حدث في المباراة التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي ونظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم طبقا للوائح ونظم المنظمات الدولية والقارية الرياضية.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة أنه بمناسبة استضافة بطولة كاس الخليج العربي (26) سيقدم الوزير المطيري وبصفته رئيس اللجنة العليا المنظمة العليا للبطولة عرضا مرئيا للخطة التنظيمية يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة وفقا للمعايير العالمية.

وأضافت أن العرض المقرر في 7 اكتوبر المقبل سيخصص لتوضيح الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة لتنظيم البطولة وذلك بحضور الرياضيين وذوي الشأن، مشيرة الى انه سيتم تحديد مكان وتوقيت العرض لاحقا.