وزير الشباب يوجه هيئة الرياضة بمخاطبة اتحاد القدم للوقوف على أسباب سوء تنظيم مباراة منتخبي الكويت والعراق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وجه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
للوقوف على أسباب السلبيات وسوء التنظيم الذي حدث اثناء مباراة كرة القدم
بين منتخبي الكويت والعراق التي أقيمت مساء أمس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة (2024).
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، ان الوزير المطيري شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة وفقا للوائح والنظم المعمول بها وذلك جراء ما حدث في المباراة التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي ونظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم طبقا للوائح ونظم المنظمات الدولية والقارية الرياضية.
وفي ذات السياق أعلنت الهيئة أنه بمناسبة استضافة بطولة كاس الخليج العربي (26) سيقدم الوزير المطيري وبصفته رئيس اللجنة العليا المنظمة العليا للبطولة عرضا مرئيا للخطة التنظيمية يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة وفقا للمعايير العالمية.
وأضافت أن العرض المقرر في 7 اكتوبر المقبل سيخصص لتوضيح الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة لتنظيم البطولة وذلك بحضور الرياضيين وذوي الشأن، مشيرة الى انه سيتم تحديد مكان وتوقيت العرض لاحقا.
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