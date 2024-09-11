استشهاد لبناني وإصابة آخر بجروح في قصف الاحتلال لجنوب لبنان

استشهاد لبناني وإصابة آخر بجروح في قصف الاحتلال لجنوب لبنان
التاريخ
9/11/2024 7:14:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/ PNN - استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجروح، اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.
وأفاد شهود عيان، بأن غارة الاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.
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