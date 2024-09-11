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استشهاد لبناني وإصابة آخر بجروح في قصف الاحتلال لجنوب لبنان

9/11/2024 7:14:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/ PNN - استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجروح، اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان، بأن غارة الاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.


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