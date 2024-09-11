الاحتلال يقتحم قرية رافات شمال غرب القدس
التاريخ
9/11/2024 7:14:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية رافات شمال غرب القدس.
وأفاد شهود عيان، بأن عددا من آليات جيش الاحتلال اقتحمت القرية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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