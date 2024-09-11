الرئاسة ترحب بإعلان جنوب افريقيا استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في العدل الدولية ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان دولة جنوب افريقيا الصديقة استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم الابادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، رغم الضغوطات التي مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها الى التنازل واسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب افريقيا الصديقة ومع بقية الدول التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية لوقف الابادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة.

ودعت الدول الشريكة والصديقة الانضمام إلى قضية جنوب افريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان انفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال.

وثمنت الرئاسة موقف شعب وحكومة جنوب افريقيا الداعم والمناصر دوماً للحق الفلسطيني ويعكس هذا الالتزام الثابت التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وعلى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.