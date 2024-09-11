لقاهرة: اجتماع عربي لاتيني لدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر، بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ويُعقد الاجتماع برئاسة اليمن، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الـ 162 المجلس الدول العربية على المستوى الوزاري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خالد منزلاوي بالجامعة العربية.

وأشاد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بالدعم المالي والمساعدات التي تقدمها دول أميركا اللاتينية للشعب الفلسطيني من خلال وكالة "الأونروا" والتصويت لصالح تجديد تفويض عملها، وبتصويت معظم دولها لصالح قرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقرار الجمعية العامة الذي أكد أحقية حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع تأسفنا على معارضة الأرجنتين لذلك القرار وامتناع البارغواي عن التصويت.

وقال: "اجتماعنا اليوم يأتي بمبادرة ليبيا وبتأييد الدول العربية، ونتطلع إلى تعزيز دعم دول أميركا اللاتينية الصديقة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية خاصة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونأمل أن يكون اللقاء انطلاقة أقوى لتنسيق المجموعتين العربية وأميركا اللاتينية دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل تتجاوز الإدانة والاستنكار والدعوة والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على إسرائيل، لإنهاء احتلالها وانصياعها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تشمل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ووقف تصدير السلاح اليها، وإجراءات سياسية ودبلوماسية تشمل تجميد مشاركتها في المنظمات الدولية والمنتديات السياسية.

وأكد، أن دولة فلسطين ومن خلال المجموعة العربية، وبالتنسيق مع المجموعات الإقليمية الأخرى، ستقدم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يضع الآليات التنفيذية لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال، إضافة إلى ذلك كلف مجلس الجامعة الوزاري المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال مندوب اليمن إن وجود سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية يجسد روح التعاون والتضامن بين دولنا على مر العصور، والاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لأنه ينعقد في موعد حساس ومهم للغاية إذ ينعقد قبيل أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب دول أميركا اللاتينية والكاريبي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأن العمل على منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة يعد خطوة تمثل استحقاقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي ناضل من أجل نيل حقوقه، كما حث كافة الدول التي لم تعترف بفلسطين على أن تباشر بالاعتراف ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير منزلاوي، أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية، بل قضية إنسانية تمثل نضال شعب يسعى لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال، ودوما كانت معظم دول أميركا اللاتينية صوتاً قوياً في الدفاع عن القضايا العادلة، ولها مواقف مُشرفة وثابتة في دعم العدالة والسلام في مختلف المحافل الدولية.

وقال: إن وجودكم هنا اليوم، يعكس عُمق الروابط التاريخية القوية بين دول أميركا اللاتينية والكاريبي والدول العربية، وهي علاقات قائمة على مفهوم التضامن والدعم المتبادل لمواجهة التحديات المشتركة.

من جهته، قال سفير البرازيل بالقاهرة باوليني فرانكو دي كارفلو، إن بلاده تؤكد دائما في كافة المحافل الإقليمية والدولية دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

من ناحيته، أكد سفير بوليفيا بالقاهرة إيدوين ريفيرو كيسبرت، أن بلاده تدعم قضية فلسطين وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وتدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن بوليفيا تقف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، ونتضامن معه وندعمه بلا حدود سعيا لتحقيق الامن والسلام والاستقرار.

بدوره، شدد سفير فنزويلا ويلمر أومار بارينتوس، على أن بلاده تدعم القضية الفلسطينية وتعترف بالحق الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية، معربا عن دعمه للمجموعة العربية في نيويورك الرامية لنيل فلسطين على العضوية الكاملة، ورفضه للعواقب الوخيمة التي تقع في الضفة الغربية وقطاع عزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت سفيرة كولومبيا بالقاهرة ميلينا دي جافيريا، أن بلادها تعترف بفلسطين وتقدم كافة سبل الدعم لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية، ودعم بلادها الكامل حق فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأعلنت كولومبيا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل.

وأكد عدد من سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي دعم بلادهم الكامل للحق الفلسطيني المشروع في نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأن دولهم ملتزمة بدعم شعبنا ومنحه حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.