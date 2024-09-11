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8 فرق تشارك في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

9/11/2024 7:14:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 22 أكتوبر المقبل، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بمشاركة 8 فرق.

وستكون هذه البطولة هي أولى بطولات الاتحاد في الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025.

وتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على مجموعتين، ضمت الأولى أندية شباب الأهلي وبني ياس والنصر والعين، والثانية أندية الوصل، وحتا، وعجمان، والجزيرة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى المركز الرابع، حيث تُلعب المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى الدور النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

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