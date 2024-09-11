8 فرق تشارك في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينظم اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 22 أكتوبر المقبل، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بمشاركة 8 فرق.
وستكون هذه البطولة هي أولى بطولات الاتحاد في الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025.
وتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على مجموعتين، ضمت الأولى أندية شباب الأهلي وبني ياس والنصر والعين، والثانية أندية الوصل، وحتا، وعجمان، والجزيرة.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى المركز الرابع، حيث تُلعب المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى الدور النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.
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